Автоэксперт рассказал о последствиях, если вместо АИ-95 залить в бак АИ-92 Автоэксперт: замена марки топлива быть разрушительна для машины

Москва11 июл Вести.Замена марки топлива для заправки автомобиля может быть разрушительной, заявил ИС "Вести" автоэксперт Егор Васильев.

Он отметил, что машину следует заправлять бензином определенного октанового числа, которое указывает на сопротивляемость топлива детонации.

АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 - чем они друг от друга отличаются? Детонационной стойкостью. Фактически АИ-92 при меньшей степени сжатия может начать самовоспламеняться, происходит процесс детонации, который от горения отличается довольно сильно. В результате начинаются ударные разрушения кривошипно-шатунного механизма в автомобиле. И это действительно очень вредно и опасно пояснил он

У большинства существующих автомобилей есть возможность оперативно предупреждать эту проблему - блок управления двигателем может регулировать угол опережения зажигания. Несмотря на это, замена марки топлива для авто является крайне рискованной.