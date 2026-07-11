Москва11 июлВести.Замена марки топлива для заправки автомобиля может быть разрушительной, заявил ИС "Вести" автоэксперт Егор Васильев.
Он отметил, что машину следует заправлять бензином определенного октанового числа, которое указывает на сопротивляемость топлива детонации.
АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 - чем они друг от друга отличаются? Детонационной стойкостью. Фактически АИ-92 при меньшей степени сжатия может начать самовоспламеняться, происходит процесс детонации, который от горения отличается довольно сильно. В результате начинаются ударные разрушения кривошипно-шатунного механизма в автомобиле. И это действительно очень вредно и опаснопояснил он
У большинства существующих автомобилей есть возможность оперативно предупреждать эту проблему - блок управления двигателем может регулировать угол опережения зажигания. Несмотря на это, замена марки топлива для авто является крайне рискованной.
Если в машине предусмотрено использование АИ-95, я бы АИ-92 не рекомендовал бы, совсем не рекомендовал бызаявил эксперт