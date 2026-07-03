Названы риски при установке газового баллона на автомобиль Эксперт рассказал о рисках при установке газового баллона на автомобиль

Москва3 июл Вести.Установка газобаллонного оборудования на автомобили может быть небезопасна. Об этом ИС "Вести" заявил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

По его словам, чаще всего газовые баллоны устанавливают владельцы коммерческих автомобилей и больших автобусов. Водители легковых машин делают это редко, отмечает Плисов.

Современные двигатели… не рассчитаны на газовое оборудование. Существуют единицы автомобилей, которые с конвейера сходят с газобаллонным оборудованием, уже двигающиеся либо на пропан-бутане, либо на смеси. И все машины точно негодны для этого… Разница в основном в скорости горения бензиновых топлив… 92-й и 100-й бензин по-разному сгорают, поэтому… производитель даже бензин не рекомендует менять по октановому числу, не то чтобы туда засовывать газ… Большинство современных хороших автомобилей с хорошими моторами не подходят. Малые объемы более-менее к этому годны сказал эксперт

Плисов также отметил, что необходимо обратить внимание на наличие прямого впрыска.

Прямой впрыск однозначно требует охлаждения… Поэтому стараются подмешивать бензин, чтобы было охлаждение дополнительное бензином, потому что газ охладить этого не может. Во всяком случае, так это оценивают установщики. Поэтому ни один из производителей в своих базовых рекомендациях не рекомендует устанавливать газ… Никто не дает гарантии. А те, кто устанавливает газ, они дают гарантию только на свое газобаллонное оборудование, что оно не будет выходить из строя, оно не будет у вас терять газ, ну и что вы безопасно будете ездить. Но не означает, что ваш двигатель проедет столько же, сколько на бензине по данным производителей добавил он

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