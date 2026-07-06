Ажиотаж в сервисах и подскочившие цены: сколько стоит перевести авто на газ Дорогая установка и хорошая экономия: глава СПГО Хусаинов о переводе авто на газ

Москва6 июл Вести.Зафиксированный в России рост спроса на установку газобаллонного оборудования на автомобили привел к очередям в сервисах и удорожанию этой услуги. При этом газ остается более дешевым топливом - экономия по сравнению с бензином составляет около 50%, рассказал в интервью ИС "Вести" исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли (СПГО) Марат Хусаинов.

По его словам, на интерес автовладельцев к переводу своих машин на газ повлияла ситуация с бензином в стране.

Последние три недели действительно наблюдается очень высокий ажиотаж в сервисах, которые занимаются переводом машин на газ. Связано это с большими очередями на заправочных станциях, с подорожанием топлива в целом. В сегменте газомоторной техники все в настоящее время намного проще. Есть три основных вида топлива в виде газа. Это сжиженный пропан-бутан, либо компримированный метан, либо сжиженный метан. В принципе, сейчас достаточно спокойно на заправках, газ в наличии везде есть. А на сервисах действительно ажиотаж, и достаточно большой - то есть очереди выросли. Водители записываются, практически во всех сервисах на месяц вперед все расписано. Многие сервисы записывают даже на несколько месяцев вперед рассказал Хусаинов

Подорожала и сама услуга установки газобаллонного оборудования на автомобиль.

Было бы, наверное, сразу правильно сказать о том, сколько она стоила и сколько она стала стоить. Спрос рождает предложение, и если, например, самый простой комплект оборудования на одной из самых простых машин стоил в среднем где-то 35 тысяч рублей по России, то на сегодняшний день цены взлетели - уже и 50, и 60, и 70. Общаемся в кругу установщиков, и если раньше клиенты звонили, спрашивали, сколько будет стоить поставить газовое оборудование, сейчас задается простой вопрос: можете поставить оборудование? И желательно это сделать сегодня или хотя бы завтра… Клиенту нужно понять, что он хочет поставить - пропан либо метан, потому что установками на метан занимается меньшее количество сервисов. Пропан в силу своей дешевизны более распространен, но ажиотаж все равно есть отметил Хусаинов

По словам эксперта, перевод автомобиля на газ позволяет владельцу снизить расходы на топливо примерно наполовину.

В среднем экономия получается в два раза. На сегодняшний день называть какие-то цифры, наверное, будет не очень правильно, потому что не очень понятно, сколько стоит бензин на заправке на сегодняшний день - цены разнятся. Пропан стоит порядка 30 рублей на частных заправках, и на крупных сетевых он дороже, где-то порядка 35 рублей за литр. Поэтому говорить про экономию все равно можно, газ остается более дешевым топливом, то есть в 2-2,5 раза он все равно остается дешевле отметил эксперт

Ранее член правления Союза автосервисов Илья Плисов рассказал ИС "Вести" о рисках при установке газобаллонного оборудования на автомобили.