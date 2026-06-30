Установка ГБО в Москве подорожала в 10 раз

Стоимость установки ГБО в Москве выросла в несколько раз Установка ГБО в Москве подорожала в 10 раз

Москва30 июн Вести.В Москве резко вырос спрос среди автомобилистов на газобаллонное оборудование – стоимость его установки выросла почти в 10 раз, пишет Mash.

Ради экономии топлива москвичи массово переходят на газ – автосервисы забиты на месяц-два вперед. Если недавно установка стоила 20 тысяч, то сейчас прокачка машины обойдётся от 50 до 200 тысяч – в зависимости от марки говорится в публикации

Кроме того, подорожали комплекты оборудования. Так, бюджетные стоят от 40 до 70 тысяч рублей, для новых двигателей стоимость варьируется от 120 до 200 тысяч рублей.

Отмечается, что автовладельцы готовы ждать месяцами и переплачивать, чтобы сократить расходы на содержание автомобиля.