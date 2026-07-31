Эксперт: в ближайшие годы на пропан-бутане будет работать до 4% автопарка РФ Эксперт Селин назвал число автомобилей в РФ, которые будут работать на газе

Москва31 июл Вести.В ближайшие несколько лет примерно 4% от общего автопарка России будет работать на пропан-бутане. Об этом ИС "Вести" рассказал директор по рыночной аналитике агентства "Сиала" Сергей Селин.

По словам эксперта, ажиотаж вокруг газа даст долгосрочный экономический эффект для всех участников рынка.

Текущий ажиотаж приведет к тому, что этот процесс станет как бы чуть более быстрым, чуть более длительным, масштабным. Я думаю, что в ближайшие там годы мы можем говорить о том, что на пропан-бутане у нас будет работать порядка 2-3, может быть, 4 процентов автотранспорта от общего автопарка. Все экономические предпосылки для этого существуют, и этот эффект он не будет исключительно там пожаротушением, что есть сейчас. Это, в принципе, долгосрочный, стабильный экономический эффект, взаимовыгодный в данном случае всем участникам отметил Селин

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что заправка пропан-бутаном производиться не будет. По его словам, ранее полученный QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд.