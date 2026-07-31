Гречанюков: за месяц почти на 40% вырос спрос на переоборудование авто на газ

Гречанюков рассказал, на сколько вырос спрос на переоборудование авто на газ Гречанюков: за месяц почти на 40% вырос спрос на переоборудование авто на газ

Москва31 июл Вести.За последний месяц количество обращений по переоборудованию транспорта на природный газ увеличилось почти до 40%. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор компании-оператора газомоторного топлива Олег Гречанюков.

Он отметил, что построенные мощности позволяют заправлять около миллиона автомобилей в год.

За последний месяц где-то на 35-40% увеличилось количество обращений по переоборудованию транспорта на компримированный природный газ. Мощности, которые построила компания, … может в настоящее время … заправлять еще порядка миллиона автомобилей дополнительно в год. … Плюс в настоящее время очень сильно многие компании пользуются услугами передвижного газового заправщика, который также представлен здесь. Это в части того, что мы можем топливо доставить практически в любую точку, куда угодно потребителю, лишь бы было потребление пояснил Гречанюков

Ранее сообщалось, что кабмин продлил полный запрет на экспорт российского бензина. Он действует до 31 января 2027 года.