Автоэксперт: вырос спрос на авто с альтернативными источниками энергии Автоэксперт Вычкин рассказал, в пользу каких автомобилей делают выбор водители

Москва31 июл Вести.Наблюдается рост интереса клиентов к гибридным автомобилям (электромобилям) на альтернативным источникам энергии. Об этом ИС "Вести" сообщил директор по продажам компании-дилера автомобилей Александр Вычкин.

Он назвал выбор клиента в пользу гибридного автомобиля универсальным способом решить проблему с топливом.

Мы наблюдаем рост интереса клиентов к автомобилям на альтернативных источниках энергии. У нас растет и трафик, и обращение, и контрактование растет, но больший интерес клиенты, конечно, испытывают пока к гибридным автомобилям. Для клиента выбор в пользу гибридного автомобиля — это является наиболее таким универсальным, способом решить его проблему с топливом рассказал Вычкин

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