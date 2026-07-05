Эксперт ответил, стоит ли покупать электромобиль на фоне дефицита топлива Покупка электромобиля во время дефицита топлива – не выход, считает эксперт

Москва5 июл Вести.Покупка электрического автомобиля в период дефицита топлива не является выходом из сложившейся ситуации, так как электромобиль имеет ряд своих недостатков. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказал автоэксперт Максим Егоров.

По его словам, ажиотажный спрос вызван тем, что в статистику включают гибридные автомобили, которые в качестве источника энергии используют как бензин, так и электричество. Покупая полностью электрические автомобили, водители не только могут столкнуться с проблемой нехватки зарядных станций, но и с нехваткой запчастей при поломке, добавил Егоров.

Мы все прекрасно понимаем, есть один прекрасный элитный, очень дорогой, ввезенный электрический автомобиль, который просто стал рассыпаться. Задний редуктор, который является, по сути, одним из самых движущих элементов этого автомобиля. … Привезти сюда этот редуктор можно, но стоит он просто каких-то космических денег сказал он

Эксперт отметил, что сегодня в России идет переходный период к полностью электрическим автомобилям при помощи гибридных.

Существует основной переходный период, который формируется на основе статистики – это гибриды. Действительно, за счет наличия и бензинового мотора, который является по факту генератором, и электрической батареи, автомобиль просто-напросто может ехать дольше и потреблять меньше [топлива] подчеркнул Егоров

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.