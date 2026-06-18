Эксперт объяснил, почему не надо заряжать смартфон до 100% Эксперт: при зарядке 100% в батарее смартфона деградируют электроды

Москва18 июн Вести.Инстинктивно каждый владелец смартфона хочет зарядить его до 100%, чтобы пользоваться им подольше. Однако это наносит вред аккумулятору. Как объяснил в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский, факт пребывания в течение долгого времени полностью заряженного аккумулятора ускоряет деградацию электродов.

Литий-ионные элементы не любят постоянного высокого напряжения, это повышает их температуру и постепенно снижает ёмкость. Наибольший вред наносит не сам процесс зарядки, а то, что аккумулятор постоянно находится в состоянии полного заряда или, наоборот, глубокого разряда объяснил аналитик

По его словам, оптимальный диапазон для литий-ионных батарей — от 20 до 80%. В современных смартфонах есть встроенные инструменты для защиты аккумулятора, и если включить ограничение до 80%, с аккумулятора автоматически снимется критическая нагрузка, которая возникает при полном заряде.

Постоянно держать телефон на зарядке можно, но если пользователь хочет продлить его жизнь, стоит либо использовать встроенные ограничители заряда, либо хотя бы не доводить аккумулятор до 100% каждый раз.

Еще один физический фактор — температура. Внутреннее сопротивление батареи растет при нагреве, а любой нагрев ускоряет деградацию материала электродов. Оставлять телефон на зарядке под подушкой или под прямыми солнечными лучами гораздо вреднее, чем сам факт ночной зарядки.