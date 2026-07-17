Эксперт объяснил, какие наушники нельзя заряжать Киберэксперт Бедеров: намокшие наушники заряжать нельзя

Москва17 июл Вести.Попытка зарядить намокшие наушники может привести к возгоранию. Об этом RT заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Эксперт также добавил, что попадание воды в наушники может привести к короткому замыканию.

Основных рисков два: короткое замыкание управляющей электроники и медленная коррозия контактов. И то и другое ведет к … отказу устройства отметил Бедеров

Кроме того, он заявил, что для проводных наушников главный канал поражения – разъем. Именно через него влага попадает напрямую к контактам смартофна.

Для беспроводных моделей, по его словам, критичнее всего зарядный кейс. Его поражение может привести к короткому замыканию.

Также Бедеров назвал первые признаки поражения влагой наушников. Речь идет о падении громкости, характерном "хрипе" на определенных частотах, периодической потере соединения по Bluetooth и самопроизвольном срабатывании сенсорных панелей.

Ранее сообщалось, что компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods с ИИ и встроенными камерами, а также складной смартфон.