Физик объяснил, чем опасен перегрев смартфона на солнце Физик Зенченко: перегрев смартфона грозит вздутием и возгоранием батареи

Москва3 июн Вести.Температура оставленного на солнце смартфона может подняться до опасного уровня, что ведет к вздутию, потере емкости и даже возгоранию аккумулятора. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

В разговоре с RT специалист отметил, что безопасный температурный диапазон для большинства устройств — от нуля до 35–40 °C. Однако под воздействием прямых солнечных лучей температура внутри корпуса смартфона может подняться до опасного значения — 50–60 °C.

При перегреве электролит внутри батареи начинает разлагаться с выделением газа. Это приводит к вздутию аккумулятора, потере емкости, а в худшем случае — к тепловому разгону и возгоранию объяснил Зенченко

Помимо батареи, из-за высокой температуры могут пострадать и другие компоненты устройства, включая процессор и экран. Например, перегрев может привести к частичной отпайке чипа, а OLED-дисплей может потерять яркость и изменить цветопередачу, предупредил Зенченко.

Ранее IT-специалист рассказал, что более быстрая, чем обычно, разрядка аккумулятора может указывать на наличие шпионского ПО на смартфоне.