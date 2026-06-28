Эксперт Голицына: в жару смартфон нужно держать в тени

Россиянам рассказали, как защитить смартфон в жару Эксперт Голицына: в жару смартфон нужно держать в тени

Москва28 июн Вести.В жару необходимо защищать мобильный телефон от перегрева, держать его подальше от прямых солнечными лучами, использовать его в тени, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети мобильного оператора Наталья Голицына.

Для защиты смартфона в жару рекомендуется избегать длительного нахождения устройства под солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле, использовать в тени порекомендовала она

Она добавила, если телефон нагрелся, лучше снять с него чехол, отключить и убрать в прохладное место.