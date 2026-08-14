IT-эксперт Джакония призвал не сушить телефон феном или на батарее

Эксперт назвал опасный способ сушки промокшего смартфона IT-эксперт Джакония призвал не сушить телефон феном или на батарее

Москва14 авг Вести.Промокший смартфон не следует сушить феном, класть на батарею или помещать в рис, поскольку это может повредить устройство. Об этом заявил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "МегаФона" Александр Джакония.

По словам эксперта, которые приводит NEWS.ru, сильный нагрев способен повредить внутренние компоненты телефона, а мелкие частицы риса могут попасть в разъемы. Не рекомендуется также пытаться удалить воду из устройства с помощью ватных палочек, салфеток и других предметов.

Попытка быстро высушить промокший смартфон или наушники может навредить устройству сильнее самой влаги предупредил Джакония

Эксперт посоветовал не подключать промокший смартфон или зарядный кейс к источнику питания сразу после попадания воды. Также не стоит оставлять технику под прямыми солнечными лучами.

Обратиться к специалистам, по словам Джаконии, следует в случае, если предупреждение о влаге не исчезает, зарядка не начинается, звук остается тихим или под камерой появляется конденсат. Поводом для обращения также могут стать нагрев устройства, самопроизвольное выключение или перезагрузка.