Москва14 авгВести.Промокший смартфон не следует сушить феном, класть на батарею или помещать в рис, поскольку это может повредить устройство. Об этом заявил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "МегаФона" Александр Джакония.
По словам эксперта, которые приводит NEWS.ru, сильный нагрев способен повредить внутренние компоненты телефона, а мелкие частицы риса могут попасть в разъемы. Не рекомендуется также пытаться удалить воду из устройства с помощью ватных палочек, салфеток и других предметов.
Попытка быстро высушить промокший смартфон или наушники может навредить устройству сильнее самой влагипредупредил Джакония
Эксперт посоветовал не подключать промокший смартфон или зарядный кейс к источнику питания сразу после попадания воды. Также не стоит оставлять технику под прямыми солнечными лучами.
Обратиться к специалистам, по словам Джаконии, следует в случае, если предупреждение о влаге не исчезает, зарядка не начинается, звук остается тихим или под камерой появляется конденсат. Поводом для обращения также могут стать нагрев устройства, самопроизвольное выключение или перезагрузка.