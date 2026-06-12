Ученый предупредил о смертельной опасности при съемке шаровой молнии на телефон Физик Бычков предупредил о смертельном риске снимать на телефон шаровую молнию

Москва12 июн Вести.Съемка шаровой молнии на мобильный телефон может быть смертельно опасна, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН и председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

По его словам, зафиксированы случаи, когда люди погибали при попытке ее сфотографировать при помощи мобильного телефона.

Поэтому, говорит ученый, во время грозы лучше вообще не пользоваться техникой и выключить все из розеток.

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Заряд шаровой молнии высок, а ее энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток, объяснил Владимир Бычков. Поэтому при несоблюдении мер безопасности встреча с ней может закончиться летальным исходом.

Ученый также рассказал, что каждая линейная молния способна породить шаровую. В России они как правило появляются в период летних гроз – с июня по август.