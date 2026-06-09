Ученый развеял популярный миф об опасности использования телефона в грозу Физик Борисов развеял миф об опасности использования телефона в грозу

Москва9 июн Вести.Ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов в интервью ИС "Вести" опроверг миф об опасности использования смартфона в грозу.

Ученый рассказал, чего не нужно делать во время грозы, чтобы не попасть под удары молнии.

Во время грозы молния ударяет, во-первых, в возвышенные объекты. Не выходить на открытое место, на открытые площадки. Не находиться в воде. Море, озеро, пляжи. Надо стараться быть подальше от этих мест, потому что здесь как раз очень большая опасность, что вы попадете [под молнию] через опасное воздействие напряжения, в котором ток растекается по воде. Не стоять под отдельными деревьями на открытой местности напомнил Борисов

Эксперт также развенчал популярный миф о том, что в грозу нельзя пользоваться мобильным телефоном, потому что его сигнал якобы может привлечь молнию.

Нет, это совершенно [не так], разговоров об этом много, но наши эксперименты на кафедре показывают, что ни включенный, ни отключенный телефон никак не притягивает молнию отметил ученый

Ранее ученый Владимир Бычков рассказал, что шаровая молния может представлять опасность для наблюдателя. По его словам, иногда взрыв шаровой молнии приводит к ожогам, а в ряде случаев и к летальному исходу.