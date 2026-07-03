Автоэксперт рассказал, как не допустить повреждения лобового стекла из-за жары Водителей предупредили о риске повредить лобовое стекло во время сильной жары

Москва3 июл Вести.Водителям не стоит направлять поток холодного воздуха из кондиционера на раскаленное от жары лобовое стекло автомобиля. Это может привести к повреждениям. Об этом рассказал автомобильный эксперт Михаил Колодочкин.

В беседе с RT он пояснил, что сами по себе высокие температуры не могут навредить серийным автомобилям. Однако машины все равно стоит защищать от прямых лучей солнце специальными чехлами или экранами.

Когда вы только сели в раскаленную машину и хотите ехать, ни в коем случае не направляйте поток холодного воздуха кондиционера на ветровое стекло сразу. Если вы его направите сразу на ветровое стекло, такие случаи бывали, стекло просто треснет пояснил Колодочкин

Ранее россиянам также рассказали, как во время сильной жары защищать мобильные телефоны от перегрева.