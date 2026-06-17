Bloomberg: Apple в 2027 году выпустит наушники со встроенными камерами

В наушники Apple встроят камеры Bloomberg: Apple в 2027 году выпустит наушники со встроенными камерами

Москва17 июн Вести.Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods с ИИ и встроенными камерами, а также складной смартфон. Новинки выйдут в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, грядущее обновление продуктовой линейки Apple станет крупнейшим за последние годы.

Встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Для съемки фото и видео такие камеры предназначены не будут.

Ранее в июне Apple представила операционную систему iOS 27 с "поумневшим" ИИ-ассистентом Siri.