Москва8 июн Вести.Компания Apple представила новую версию своей операционной системы iOS 27, в которой будет более "умный" ИИ-ассистент Siri. Трансляция презентации обновленной ОС велась на сайте корпорации.

Siri AI, которую интегрируют во все приложения, будет использовать технологию Google Gemini. ИИ-помощник сможет обрабатывать многоэтапные задачи, рисовать картинки по запросу, искать информацию в интернете и показывать локацию, в которой было сделано то или иное фото. Также ассистент будет "подсвечивать" опечатки при наборе текста.

Отдельно презентовали обновление ОС для устройств Mac. Оно получило название Golden Gate. Обновление также оснащено Siri AI. Задачей помощника в рамках Golden Gate является помощь в работе с файлами и их отправкой через сообщения или почту. Также можно будет выделять объект на фото и спросить о нем электронного ассистента.

Помимо этого, разработчики усовершенствовали функцию родительского контроля. Родители смогут отслеживать, сколько времени ребенок проводит в приложениях. Также они смогут ограничивать число тех, с кем чадо сможет разговаривать.

Siri AI выйдет только на флагманских устройствах Apple: iPhone 17 Pro, Air, Mac M3 и выше, а также iPad M4 и выше. Пока что помощник будет работать только на английском языке.