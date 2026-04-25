Москва25 апр Вести."Алиса AI" сокращает технологическое отставание от конкурентов на рынке искусственного интеллекта. Об этом рассказал РБК IR-директор "Яндекса" Алексей Субботин.

По его словам, многие ИИ-модели стали сопоставимы по уровню. Еще три года назад разрыв между ними и лидером рынка — ChatGPT — составлял "20–30 пунктов по бенчмаркам", сейчас отставание сократилось до единиц.

Сходимость уже видна. Отставание в широких функциях сокращается. В специализированных функциях какая-то модель лучшая для программирования, какая-то — для генерации видео. Специализация, безусловно, присутствует. Но гэп сокращается довольно быстро сказал Субботин

Он добавил, что "Яндекс" не будет конкурировать по размеру инвестиций в развитие ИИ с Google или OpenAI, а будет предлагать те решения, которые удовлетворят запросы большинства пользователей.