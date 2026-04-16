К декабрю 2026 года на вооружение США поступит первый взвод танков Abrams с ИИ

Москва16 апр Вести.В декабре 2026 года на вооружение Сухопутных войск США поступит первый взвод из танков Abrams новой модификации M1E3, оснащенных технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал замначальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил США генерал Кристофер Ланив на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, его слова передает агентство ТАСС.

Он отметил, что презентация прототипа, оснащенного ИИ, которая прошла в январе 2026 года, состоялась на пять лет раньше запланированной даты.

Первый взвод из четырех ранних прототипов для демонстрации технологий поступит в войска в декабре 2026 года заявил Ланив

Он объяснил, что ускорение разработок позволяет сохранить сотни миллионов долларов. По его словам, в результате получившаяся платформа стала на 25% легче и на 50% экономичнее, что "снижает логистические затраты и позволяет вести скрытое наблюдение". Кроме того, система обладает выдающимися возможностями по противодействию БПЛА, а также оснащена необитаемой башней с ИИ, обеспечивающей быстрое наведение на цель.

По сравнению с устаревшими вариантами Abrams, затраты на техническое обслуживание которых с 2015 по 2023 финансовый год удвоились, эти инвестиции в модернизацию повышают боеготовность и боевую эффективность, одновременно ускоряя вывод из эксплуатации устаревшей техники добавил Ланив

Ранее Reuters сообщило, что Минобороны США намерено на постоянной основе внедрить в вооруженных силах систему искусственного интеллекта Maven, разработанную компанией Palantir.

При этом в Пентагоне заявили, что американские военные не позволяют искусственному интеллекту принимать решения об ударах по людям.