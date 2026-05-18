В Польше откроют первый в Европе центр по обслуживанию двигателей танков Abrams

Москва18 мая Вести.Польский военный авиазавод №1 в городе Демблин и американская компания Honeywell подписали соглашение о создании первого в Европе сервисного центра для двигателей AGT1500 танков M1 Abrams. Церемонию подписания соглашения транслировало Министерство национальной обороны Польши на YouTube.

В мероприятии участвовали премьер-министр Польши Дональд Туск, а также министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По словам Туска, благодаря открытию центра Польша станет третьей страной в мире после США и Австралии, где обслуживаются двигатели Abrams. Стоимость проекта составит около 82 миллионов долларов, открытие центра запланировано на 2028 год.

В 2022 году Польша подписала с США контракт на поставку в 2025-2026 годах 250 единиц новейшей модификации танков Abrams - M1A2 SEPv3. Первая партия танков в 29 единиц была передана польской стороне в феврале 2026 года.

Между тем, глава польского военного авиазавода №1 Яцек Гошиньский отмечал, что у Польши в данный момент нет технических возможностей для самостоятельного обслуживания Abrams.