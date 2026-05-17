В Польше откроют первый в Европе центр по ремонту двигателей танков Abrams

Москва17 мая Вести.В Польше откроют первый в Европе центр по обслуживанию двигателей AGT1500 для американских танков M1 Abrams, сообщает министерство национальной обороны Польши.

В понедельник, 18 мая, подпишут соглашения между военным авиационным заводом № 1 и компанией Honeywell об авторизованном центре обслуживания двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams отмечает министерство национальной обороны Польшм

Центр станет третьим в мире и первым в Европе, получившим право обслуживать эти двигатели.

Польша закупила 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3, стоимость сделки составила $4,75 млрд.

Кроме того, Войско польское получило 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1.