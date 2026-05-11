Секретарь СБ Белоруссии: ЕС стоило бы закупать комбайны и тракторы, а не танки

Москва11 мая Вести.Европе стоило бы закупать комбайны и тракторы вместо того, чтобы соревноваться, кто купит больше танков. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что Белоруссия видит и анализирует все, что происходит на сегодняшний день.

Большое количество учений, вкладывание огромных денег в военные бюджеты, покупка новых образцов техники. Соревнуются наперегонки, кто больше купит танков. Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб заявил Вольфович

Также он посоветовал руководству европейских стран обратить внимание на развитие социально-экономических вопросов.

У них экономика рушится, они закрывают нормальные заводы. Ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан добавил Вольфович

Ранее сообщалось, что европейские страны в 2025 году показали наиболее значительный рост военных расходов, который стал самым резким с момента окончания холодной войны.

Кроме того, мировые затраты на оборонные нужды по итогам 2025 года продемонстрировали рост на 2,9%, достигнув рекордной отметки в 2,887 триллиона долларов.