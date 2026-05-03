В Польше начались учения НАТО с участием военных США В Польше стартовали учения НАТО Amber Shock 2026 с участием ВС США

Москва3 мая Вести.Учения НАТО Amber Shock 2026, в которых примут участие американские военные, стартовали на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши.

В маневрах, по информации RMF24, будут участвовать 3500 военных из нескольких стран Североатлантического альянса, а также сотни единиц техники.

Участники учений отработают "тактические и огневые задачи, улучшая взаимодействие и демонстрируя единство и надежность членов НАТО в выполнении своих общих обязательств в области безопасности", заявил представитель многонациональной дивизии "Северо-Восток" подполковник Дариуш Гузенда.

Учения продлятся до пятницы, 8 мая. Отмечается, что учения Amber Shock 26 — это часть учений под кодовым названием Saber Strike 26, которые проходят в Польше, Литве и Финляндии.

2 мая стало известно, что Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 недалеко от российской границы. Маневры проходят на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, который расположен примерно в 70 километрах от границы с РФ.