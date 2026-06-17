Учения Eagle Partner с участием стран НАТО пройдут в Армении с 17 по 25 июня

В Армении до 25 июня будут тренироваться солдаты НАТО Учения Eagle Partner с участием стран НАТО пройдут в Армении с 17 по 25 июня

Москва17 июн Вести.В заморозившей членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армении в среду, 17 июня, начнутся учения под названием Eagle Partner-2026 ("Орел–партнер-2026"), в которых примут участие военнослужащие из США, Франции и Греции.

Об этом сообщило Министерство обороны закавказской республики.

Уточняется, что маневры пройдут с 17 по 25 июня в рамках мероприятий по подготовке к развертыванию международных миротворческих миссий.

Трижды в учениях Eagle Partner, помимо армянских военных, участвовали военнослужащие только американских Вооруженных сил.

В текущем году военное командование Франции и Греции также приняло решение направить на учения в Армению представителей армий своих стран — в количестве 24 и 11 соответственно.

Согласно данным минобороны Армении, от республики в учениях будут участвовать 250 военнослужащих миротворческой бригады, а из Соединенных Штатов прибудут 58 солдат сухопутных войск, а также из состава подразделений Нацгвардии Канзаса.

Цель маневров — повысить уровень боевой слаженности подразделений стран–участниц международных миссий в рамках миротворческих операций, а также обменяться опытом в области управления и связи.

В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о важности для республики углубления партнерства с Североатлантическим альянсом.

Позицию армянских властей по вопросу о сотрудничестве с этим военным блоком позднее на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.