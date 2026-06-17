Москва17 июнВести.В Армении в среду стартовали учения Eagle Partner-2026, с участием армянских, американских, французских и греческих военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба минобороны республики
В мероприятиях принимают участие миротворческие силы Армении, а также военный контингент Греции, Франции и США.
В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 17 июня в учебном центре "Зар" был дан старт учениям Eagle Partner-2026говорится в публикации
Перед началом учений участников поприветствовал заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян.
С 17 по 25 июня Армения, США, Франция и Греция проведут совместные учения "Eagle Partner-2026".