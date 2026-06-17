В Армении стартовали учения Eagle Partner-2026 с участием стран НАТО

Армения начала совместные учения с армиями стран НАТО В Армении стартовали учения Eagle Partner-2026 с участием стран НАТО

Москва17 июн Вести.В Армении в среду стартовали учения Eagle Partner-2026, с участием армянских, американских, французских и греческих военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба минобороны республики

В мероприятиях принимают участие миротворческие силы Армении, а также военный контингент Греции, Франции и США.

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 17 июня в учебном центре "Зар" был дан старт учениям Eagle Partner-2026 говорится в публикации

Перед началом учений участников поприветствовал заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян.

С 17 по 25 июня Армения, США, Франция и Греция проведут совместные учения "Eagle Partner-2026".