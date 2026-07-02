Apple готовит к выпуску новые iPad Pro и MacBook Pro в 2027 году

Apple выпустит обновленную линейку iPad Pro и новую модель MacBook Pro Apple готовит к выпуску новые iPad Pro и MacBook Pro в 2027 году

Москва2 июл Вести.Компания Apple готовит к выпуску в 2027 году обновленную линейку iPad Pro и усовершенствованный MacBook Pro начального уровня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники.

Уточняется, что эти модели призваны пополнить ряд других крупных новинок, готовящихся к 20-летию iPhone.

Компания тестирует четыре новые модели iPad Pro, выход которых запланирован на весну 2027 года. Новые модели сохранят текущие размеры дисплея — 11 и 13 дюймов говорится в сообщении

Кроме того, компания Apple также готовит обновленный MacBook Pro начального уровня под кодовым названием K104.

14-дюймовый ноутбук получит новый дизайн, соответствующий тому, что Apple планирует выпустить в более дорогих моделях MacBook с сенсорными экранами в период с конца этого года до начала следующего отмечается в тексте

Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple ощутимо повысила цены на линейки планшетов iPad и ноутбуков MacBook.