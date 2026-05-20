Будущим iPhone пророчат корпус из титана или жидкого металла Apple откажется от алюминия в корпусах будущих флагманских iPhone

Москва20 мая Вести.Компания Apple может отказаться от алюминиевого сплава в будущих моделях смартфонов в пользу титана или так называемого жидкого металла. Таким мнением поделился авторитетный инсайдер Instant Digital в соцсети Weibo.

По его данным, инженеры Apple работают над новым титановым сплавом, который позволит обойти ограничения, связанные с теплопроводностью этого материала.

Компания использовала титан в моделях iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro, но впоследствии отказалась от него. Низкая теплопроводность титана создавала проблемы с перегревом — это особенно ощущалось при длительной нагрузке, быстрой зарядке или в жаркую погоду. Кроме того, несмотря на высокую прочность, титановый корпус собирал микроцарапины, которые были заметны.

Другой альтернативой алюминию может стать жидкий металл — аморфный сплав из циркония и титана. Этот материал имеет очень высокую твердость и упругость, однако дороговизна производства ограничивает его применение в продуктах компании. Пока из жидкого металла Apple отливает только скрепки для извлечения SIM-карт.

Инсайдер отмечает, что окончательного решения по материалам корпусов в следующих моделях iPhone пока не принято.