Москва13 мая Вести.Золотой смартфон от Trump Mobile начнут доставлять клиентам уже на этой неделе, передает издание USA Today.

Компания подтвердила издании, что предзаказы вскоре попадут в руки покупателей. Запуск устройства неоднократно откладывали — первоначально релиз планировался на август 2025 года. Генеральный директор О'Брайен отметил, что в производстве возникли сложности, но "они того стоили", поскольку теперь фирма представляет "потрясающий продукт".

Ранее сообщалось, что 590 тысяч американцев по предзаказу еще не получили смартфон Trump Mobile T1, заказав его месяц назад.