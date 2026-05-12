590 тысяч американцев заказали смартфон Trump Mobile T1, но не получили его

Москва12 мая Вести.Покупатели смартфона Trump Mobile T1 внесли по 100 долларов при предзаказе устройства, но спустя почти год до сих пор не получили товар. Об этом сообщает International Business Times.

Телефон Trump Mobile T1 был анонсирован в июне 2025 года Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом как патриотическая альтернатива Apple и Samsung. Он продавался по цене… 499 долларов и обещал быть произведенным в США. По оценкам, около 590 000 покупателей внесли депозит в размере…100 долларов, чтобы приобрести устройство, и в общей сложности принесли предприятию примерно…59 миллионов долларов Говорится в сообщении

Однако уточняется, что по состоянию на май 2026 года еще не зафиксировано ни одного подтвержденного случая, когда покупатель получил устройство.

Более того, в апреле бренд сыновей президента США обновил пользовательское соглашение. В новой версии указано, что "внесение депозита не является завершенной покупкой и не создает юридически обязывающего контракта". В свою очередь компания оставила за собой право и вовсе не выпускать устройства, а покупатели при этом остались без права требовать компенсации сверх суммы депозита.

Ранее сообщалось, что Китай сократил поставки смартфонов в США почти в два раза в годовом выражении.