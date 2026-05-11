Бизнес и законодатели США просят Трампа не открывать рынок для китайских авто

Москва11 мая Вести.Представители американского автопрома и законодатели просят президента Дональда Трампа не открывать доступ на рынок США китайским автомобилям, пишет агентство Reuters.

Сообщения о просьбах в адрес Трампа появились в преддверии саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее Трамп заявлял, что ему нравится приход китайских автопроизводителей в США, если те построят свои заводы и наймут на них американцев.

…Американская автомобильная промышленность и законодатели из обеих партий настойчиво обращаются к нему (Трампу – ред.) с простым призывом — пожалуйста, не предоставляйте Китаю никакого доступа к американскому автомобильному рынку говорится в сообщении

По данным Reuters, заявления Трампа вызвали тревогу в отрасли, так как, по мнению американских автопроизводителей, китайские компании пользуются безграничной господдержкой, технологическими преимуществами и возможностью сохранять низкие цены, а их производства имеют огромные масштабы.

Трамп совершит 13-15 мая государственный визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина.