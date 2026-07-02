Москва2 июлВести.На ухудшение слуха человека оказывают влияние ряд факторов, в том числе прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости и длительный стресс. Об этом в беседе с KP.RU рассказал аудиолог, основатель сети центров слухопротезирования Никита Дикопольцев.
По словам эксперта, особенно часто с проблемами со слухом сталкиваются жители крупных городов. Так, отметил Дикопольцев, на это могут повлиять постоянное шумовое воздействие от транспорта и городской инфраструктуры.
Кроме того, предупредил аудиолог, к ухудшению слуха может привести прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости. Он пояснил, что это создает дополнительную негативную нагрузку на внутреннее ухо.
Среди факторов, влияющих на ухудшение слуха, Дикопольцев также выделил длительный стресс, с которым часто сталкиваются жители крупных городов, и перенесенные инфекционные заболевания, в первую очередь отиты.