Эксперт рассказал, что влияет на ухудшение слуха человека Аудиолог Дикопольцев перечислил факторы, влияющие на ухудшение слуха человека

Москва2 июл Вести.На ухудшение слуха человека оказывают влияние ряд факторов, в том числе прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости и длительный стресс. Об этом в беседе с KP.RU рассказал аудиолог, основатель сети центров слухопротезирования Никита Дикопольцев.

По словам эксперта, особенно часто с проблемами со слухом сталкиваются жители крупных городов. Так, отметил Дикопольцев, на это могут повлиять постоянное шумовое воздействие от транспорта и городской инфраструктуры.

Кроме того, предупредил аудиолог, к ухудшению слуха может привести прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости. Он пояснил, что это создает дополнительную негативную нагрузку на внутреннее ухо.

Среди факторов, влияющих на ухудшение слуха, Дикопольцев также выделил длительный стресс, с которым часто сталкиваются жители крупных городов, и перенесенные инфекционные заболевания, в первую очередь отиты.