Невролог Ткачев: за шумом в ушах иногда может стоять поражение нерва

Невролог Ткачев рассказал об опасных причинах шума в ушах Невролог Ткачев: за шумом в ушах иногда может стоять поражение нерва

Москва17 авг Вести.Шум в ушах может быть связан с различными проблемами со здоровьем, причем чаще всего причина заключается не в нарушении кровообращения, а в снижении слуха. Об этом в беседе с RT рассказал врач-невролог Александр Ткачев.

По словам специалиста, снижение слуха может возникнуть с возрастом, после воздействия громкого звука, работы в шумной обстановке или регулярного прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости. Причиной шума также могут быть серная пробка или воспаление уха.

Ткачев отметил, что шум в ушах иногда сопровождает болезнь Меньера, травмы головы или шеи, а также нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, симптом способен возникать на фоне приема некоторых лекарств, включая отдельные антибиотики, противовоспалительные и противоопухолевые препараты. При этом самостоятельно отменять назначенное лечение не следует – необходимо обсудить ситуацию с врачом.

Особого внимания, по словам невролога, требует односторонний шум, особенно при одновременном снижении слуха. В редких случаях причиной может быть поражение слухового нерва, в том числе вестибулярная шваннома – доброкачественная опухоль.

Отдельно специалист выделил пульсирующий шум, совпадающий с сердцебиением. Он может быть связан с повышенным артериальным давлением, атеросклерозом или особенностями сосудов и требует медицинского обследования.

Если шум появился внезапно и сопровождается резким снижением слуха, сильным головокружением, слабостью или онемением конечностей, асимметрией лица либо нарушением речи, Ткачев посоветовал как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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