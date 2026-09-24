Москва24 сен Вести.За последние годы увеличилось число обращений от молодых людей, жалующихся на головокружение и звон в ушах. Эти и другие симптомы вызывает злоупотребление наушниками, рассказал специалист по диагностике, профилактике и реабилитации нарушений слуха (аудиолог) Никита Дикопольцев.

В беседе с KP.RU он пояснил, чем опасно бесконтрольное использование наушников.

Мы действительно видим новую группу симптомов, связанных с длительным использованием этих гаджетов: тревожность, рассеянность, хроническая усталость, нарушения сна и тиннитус (звон в ушах) уточнил Дикопольцев

Ранее врач-невролог Александр Ткачев рассказал, что шум в ушах может быть вызван рядом проблем со здоровьем, например, снижением слуха или воспалением.