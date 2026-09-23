Врач назвал скрытые угрозы от умных колонок для пожилых людей Врач Кондрахин: умные колонки могут негативно влиять на здоровье пожилых людей

Москва23 сен Вести.О негативном влиянии умных колонок на пожилых людей рассказал "Абзацу" врач-терапевт Андрей Кондрахин. При регулярном использовании умных колонок у пожилых людей могут деградировать когнитивные способности, замедлиться кровообращение, поскольку увлечение искусственным интеллектом отвлекает их от чтения и прогулок на свежем воздухе.

Также регулярное использование умного гаджета в преклонном возрасте грозит опасным уходом в виртуальную реальность, предупреждает медицинский эксперт.

Самое страшное – это пытаться с помощью колонки лечиться. Вторая опасность – уход в виртуальный мир, когда пожилой человек начинает общаться с устройством как с обычным собеседником обращает внимание на главные угрозы Кондрахин

Терапевт добавил, что снижение потребности в чтении и получении информации приводит к тому, что мозг перестает полноценно и эффективно работать. По словам врача, регулярная тренировка памяти критически важна, так как отсутствие умственной активности ведет к деградации когнитивных функций.

Особенно это касается одиноких людей, которые находят в гаджете отдушину и остаются дома, считая, что их понимают. Постепенно мозг отказывает, а малоподвижный образ жизни приводит к тому, что нагрузка на сердце падает, кровообращение замедляется, и человек просто начинает угасать констатирует врач

По словам Андрея Кондрахина, у пожилых людей без регулярных пеших прогулок стремительно ухудшается кровоснабжение внутренних органов. Это ослабляет организм, запускает необратимые процессы старения. Без физической активности и движения нарушается работа мышц ног, которые помогают сердцу перекачивать кровь в верхние отделы организма.

Пагубное влияние малоподвижного образа жизни на организм людей в преклонном возрасте подтверждают исследования, опубликованные в научном журнале Scientific Reports. В них отмечается, что при постоянном сидении дома без регулярных нагрузок у людей ускоряется старение клеток иммунитета, а также снижается эффективность уничтожающих вирусы лимфоцитов.

Негативно влиять на здоровье и сокращать период активной и самостоятельной жизни после 50-60 лет могут недостаток физической активности, хронический стресс, недосып и неправильное питание, перечислила угрозы для активного долголетия директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.