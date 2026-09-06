Ученые: каждый дополнительный час сидения повышает риск смерти от рака на 9%

Исследование: долгое сидение повышает риск смерти от рака Ученые: каждый дополнительный час сидения повышает риск смерти от рака на 9%

Москва6 сен Вести.Длительное непрерывное сидение повышает риск смерти от онкологических заболеваний на 9%. К такому выводу пришли специалисты Университета Глазго, исследование которых опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Итоги исследования базируются на изучении данных 91 292 добровольцев, которым предлагалось носить специальные устройства, фиксировавшие их двигательную активность. Наблюдение проводилось более 12 лет.

Ученые пришли к выводу, что продолжительное сидение – более 30 минут - повышает не только риск смерти от рака, но и увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, особенно связанных с ожирением и сахарным диабетом второго типа. При этом специалисты обратили внимание, что физическая активность понижает вероятность смерти от рака на 12%.