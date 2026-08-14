Ученые доказали, что избыток белка в рационе часто приносит не пользу, а вред

Белковая диета может привести к ранней смерти Ученые доказали, что избыток белка в рационе часто приносит не пользу, а вред

Москва14 авг Вести.В последние годы в рамках концепции здорового образа жизни гражданам, особенно посещающим спортзалы, рекомендуют есть как можно больше продуктов, содержащих белки. Однако недавняя научная публикация ставит этот постулат под большое сомнение. В вопросе разобрался МК.RU.

Исследователи, опубликовавшие свой крупный научный обзор в журнале Cell Press Blue, изучили более 350 статей о ЗОЖ. В итоге они пришли к выводу, что снижение потребления белка или ограничение содержания в нем определенных аминокислот может улучшить метаболическое здоровье и замедлить некоторые биологические процессы, связанные со старением.

Совершенно очевидно, что белок полезен для роста мышц и улучшения реакции организма на физические нагрузки у активных людей. Но поскольку большинство людей ведут относительно малоподвижный образ жизни, многие, вероятно, потребляют больше белка, чем им действительно необходимо, что, вероятно, имеет негативные последствия для здоровья говорит Дадли Ламминг ведущий автор статьи из Университета Висконсина в Мэдисоне

Не все компоненты белка оказывают одинаковое воздействие, отмечают авторы работы. Белки состоят из аминокислот, и в обзоре особо выделяются метионин, изолейцин, валин и лейцин. Эксперименты на животных показывают, что ограничение отдельных аминокислот иногда может воспроизвести многие метаболические преимущества и увеличение продолжительности жизни, наблюдаемые при более широком ограничении потребления белка.

В одном исследовании на мышах, результаты которого обобщены в обзоре, ограничение потребления валина улучшило метаболическое здоровье, уменьшило признаки клеточного старения и слабости, а также увеличило продолжительность жизни у самцов на 23%.

Исследователи предполагают, что постоянная стимуляция путей роста у малоподвижных взрослых может в конечном итоге способствовать ожирению, воспалению, инсулинорезистентности и другим возрастным проблемам. Этот вывод противоречит мощной тенденции в области питания.