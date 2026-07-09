Глава "Промомед" Белый: лишний вес забирает от 5 до 20 лет жизни

Глава "Промомед" рассказал о влиянии ожирения на продолжительность жизни Глава "Промомед" Белый: лишний вес забирает от 5 до 20 лет жизни

Москва9 июл Вести.Лишний вес забирает у людей от 5 до 20 лет жизни, и коррекция метаболического здоровья позволит фундаментально решить эту проблему, рассказал основатель и председатель совета директоров "Промомед" Петр Белый в интервью ИС "Вести".

В Москве стартовал форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия", где специалисты обсуждают практические шаги, влияющие на здоровье и продолжительность жизни, в том числе борьбу с лишним весом.

Так, компания "Промомед" совместно с Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии им. академика И.И. Дедова проводит масштабного исследования метаболического здоровья россиян.

Целью является получить фундаментальные научные данные о том, каким именно образом коррекция метаболического здоровья, за счет каких эпигенетических механизмов, маркеров происходит увеличение продолжительности жизни. Но пока видно, что в разных странах за счет разных механизмов ускоренного старения лишний вес забирает у людей от 5 до 20 лет жизни. Представляете, каких фундаментально новых рубежей мы можем достичь, просто корректируя вес человека, а на самом деле корректируя и вводя такое понятие, как инсулинорезистентность отметил Петр Белый

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первый и второй этап диспансеризации в центрах долголетия поможет выявить болезнь еще до ее появления.