Москва10 июл Вести.Примерно шестая часть посетителей открывшегося недавно в Мордовии регионального центра здорового долголетия раньше не обращалась к врачам, а теперь получают индивидуальные рекомендации врачей. При этом повышенное внимание уделяется людям, биологический возраст которых превышает естественный на пять лет или более, сообщил в интервью ИС "Вести" глава Республики Мордовия Артем Здунов.

На полях проходящего в Москве форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" он рассказал о первых результатах работы нового центра.

Мы открыли самый современный центр здорового долголетия, и у нас уже конкретный результат: около 15% людей, которые туда приходят, раньше вообще к врачам не обращались, не проходили диспансеризацию. То есть репортажи, рассказы, пропаганда здорового долголетия склоняют человека прийти и проверить свое здоровье, получить свой индивидуальный трек - что ему кушать, как вести образ жизни, на что обратить внимание, чтобы прожить на пять, на 10, на 15 лет больше. Определить свой биологический возраст, потому что те, у кого биологический возраст на пять лет и больше превышает естественный, у нас находятся в группе риска, и мы сразу начинаем ими заниматься, потому что это ни к чему хорошему не приведет сообщил Здунов

В республике, по его словам, ведется работа по облегчению доступа граждан к медицине здорового долголетия на местах.

Мы начинаем открывать филиалы в районах республики, чтобы люди могли туда добраться и спокойно пройти эти исследования. И, конечно, занимаемся на местах - междисциплинарные выездные бригады смотрят давление, онкомаркеры. Ездим по районам, делаем все, чтобы люди серебряного возраста пожили дольше. А люди молодого возраста - проверили свое репродуктивное здоровье, чтобы демография у нас улучшалась сообщил Здунов

Накануне о том, как в России развивают медицину здорового долголетия, рассказала в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Татьяна Голикова.