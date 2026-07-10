Москва10 июлВести.Бесплатная медицина здорового долголетия выгодна и самим гражданам, и государству, заявил глава Мордовии Артем Здунов в интервью ИС "Вести" на полях проходящего в Москве форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
По словам Здунова, финансовые затраты и выгоды следует оценивать в совокупности.
Он отметил, что медицина здорового долголетия по решению властей включена в систему ОМС, то есть помощь граждане могут получить бесплатно.
...Мы считаем все в совокупности. Каждый человек, спасенная жизнь, сохраненная трудоспособность — это деньги. То есть мы из бюджета потом экономим: если человек получает инвалидность в результате инсульта, инфаркта - это в любом случае затраты бюджета. А когда он работает - представляете, сколько возможностей для его семьи, для него самого - ну и для бюджета, в том числе региональногоподчеркнул глава Мордовии
Он пояснил, что в этом и заключается выгода для государства.
...Нам, конечно же, ...выгодно, чтобы люди были здоровы. Это не только важно и почетно, но это выгодно для любой экономикидобавил Здунов
Также Здунов рассказал о первых результатах работы открывшегося недавно в Мордовии регионального центра здорового долголетия.