Москва10 июл Вести.Бесплатная медицина здорового долголетия выгодна и самим гражданам, и государству, заявил глава Мордовии Артем Здунов в интервью ИС "Вести" на полях проходящего в Москве форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По словам Здунова, финансовые затраты и выгоды следует оценивать в совокупности.

Он отметил, что медицина здорового долголетия по решению властей включена в систему ОМС, то есть помощь граждане могут получить бесплатно.

...Мы считаем все в совокупности. Каждый человек, спасенная жизнь, сохраненная трудоспособность — это деньги. То есть мы из бюджета потом экономим: если человек получает инвалидность в результате инсульта, инфаркта - это в любом случае затраты бюджета. А когда он работает - представляете, сколько возможностей для его семьи, для него самого - ну и для бюджета, в том числе регионального подчеркнул глава Мордовии

Он пояснил, что в этом и заключается выгода для государства.

...Нам, конечно же, ...выгодно, чтобы люди были здоровы. Это не только важно и почетно, но это выгодно для любой экономики добавил Здунов

Также Здунов рассказал о первых результатах работы открывшегося недавно в Мордовии регионального центра здорового долголетия.