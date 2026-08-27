Сидячая работа может привести к проблемам с сердцем несмотря на тренировки Две тренировки в неделю необходимы офисным работникам для сохранения здоровья

Москва27 авг Вести.Малоподвижная работа не только не позволит похудеть при помощи эпизодических тренировок, она может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Современные эпидемиологические данные, обобщенные в актуализированных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, убедительно свидетельствуют о том, что повышенный риск кардиометаболических нарушений ассоциирован не только с дефицитом целенаправленной тренировочной активности, но и с суммарным временем, проводимым в положении сидя в течение бодрствования отметили в сообщении

В Центре подчеркнули, что проблемы со здоровьем и лишний вес могут возникнуть при длительном пребывании в малоподвижном состоянии, при этом не поможет даже рекомендуемая физическая активность: ее объемы нужно увеличить.

В документе отмечается, что взрослым нужно выполнять не менее 150-300 минут аэробной нагрузки умеренной интенсивности в неделю или 75-150 минут высокой интенсивности, а также делать упражнения на укрепление мышц не реже двух раз в неделю.