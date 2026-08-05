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Профессор Смоленский развенчал миф об эффективности одной тренировки в неделю Доктор Смоленский: интенсивная тренировка раз в неделю – это популизм

Москва5 авг Вести.Одна интенсивная интервальная тренировка в неделю не решит проблему похудения для людей с ожирением – нужен системный подход к тренировкам и ходьбе. Об этом заявил ИС "Вести" доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" Андрей Смоленский.

Профессор прокомментировал результаты исследования ученых Школы общественного здравоохранения медицинского факультета имени Ли Ка Шина Университета Гонконга. Они пришли к выводу, что 75 минут интенсивной интервальной ходьбы один раз в неделю помогают уменьшить количество жира в организме и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у взрослых с ожирением примерно так же эффективно, как такой же объем нагрузки, разбитый на три дня.

Это в некоторой степени, на мой взгляд, популизм. Потому что, во-первых, это не доказательное исследование. Эта идея вообще была разработана в Японии – интервальных тренировок, которые позволяют не так влиять на те самые 10 000 шагов [в день], о которых говорит весь мир. Но вместе с тем, это сложный очень вопрос, потому что за один раз в неделю невозможно изменить метаболизм сказал Смоленский

Он также подчеркнул: любая интенсивная тренировка небезопасна, а двигательной активности лишь раз в неделю недостаточно.

Если вы никогда ничего не делали, у вас есть избыточный вес и, тем более, по ощущениям, скорее всего и сахарный диабет, то прежде всего сделайте кардиологический чекап, а потом начинайте высокоинтенсивные тренировки. Они будут полезны, но раз в неделю двигательная активность – этого мало, вне сомнения. Стоит чередовать это с обычными нагрузками простой ходьбы – может быть, со вставленной раз в неделю в зале высокоинтенсивной тренировкой. Это будет полезно. А такая панацея одноразовая в неделю – это сто процентов не решает проблему сказал Смоленский

Он также ответил на вопрос, есть ли золотая середина в вопросе о необходимом человеку количестве пройденных шагов в день.

Золотая середина зависит от метаболических единиц нагрузки. Их разрабатывает весь мир… Эта зона должна быть рассчитана с учетом определенного стандарта, и поэтому 10 000 шагов, может быть, и многовато. Может быть, и 7,5, и 8. Но есть доказательства, что именно вот в этом диапазоне – порядка 8 000 шагов – уменьшается риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза сердца, что немаловажно. Это также касается, кстати, ряда онкологических заболеваний. Поэтому все-таки, мне кажется, системный подход к тренировкам и ходьбе – это полезная модель. А интервальная тренировка, вне сомнения, хороша в комплексе – возможно, даже с увеличением и статических нагрузок подытожил Смоленский

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