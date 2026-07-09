Врач Кашух: идея проходить 10 тысяч шагов в день – это маркетинговая находка

Врач Кашух объяснила, важно ли проходить 10 тысяч шагов в день Врач Кашух: идея проходить 10 тысяч шагов в день – это маркетинговая находка

Москва9 июл Вести.Идея ежедневно проходить не менее 10 тыс. шагов – это не медицинская рекомендация. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в беседе с RT.

По словам специалиста, миф о 10 тысячах шагах родился благодаря маркетологам, которые выбрали "круглую, запоминающуюся цифру", поскольку она красиво смотрелась в рекламе. Однако учены давно убедились в том, что такое количество шагов – не гарантия хорошей физической формы. Также это не является показателем здорового образа жизни.

Многочисленные исследования показывают, что оптимальная планка для людей старше 60 лет – около 6-7 тыс. шагов в день. Для тех, кто моложе, – 8-9 тыс. шагов пояснила она

Эксперт подчеркнула, что для здоровья гораздо важнее ежедневная регулярность, а не гонка за показателями на фитнес-браслете. Например, пройти в один день 15 тыс. шагов, а затем всю неделю вести сидячий образ жизни – это не эффективная стратегия. Проходить по 5 тыс. шагов, но каждый день и без выходных будет намного полезнее.

Регулярная умеренная активность поддерживает тонус сосудов, помогает контролировать артериальное давление, улучшает чувствительность тканей к инсулину и держит в норме уровень глюкозы в крови добавила Кашух

Собеседница издания также отметила, что неторопливый прогулочный шаг, при котором пульс и дыхание остаются ровными, полезен для нервной системы. Благодаря этому, человек перестает испытывать стресс и у него улучшается настроение. Однако для тренировки сердечно-сосудистой системы и профилактики заболеваний следует хотя бы часть пути проходить в бодром темпе.

Чередование спокойного и быстрого шага – простой и доступный способ повысить пользу от прогулки без изнурительных тренировок подчеркнула врач

Тем, у кого нет возможности много ходить пешком, медик рекомендовала заменить прогулки на танцы, йогу и посильные кардио- и силовые тренировки.