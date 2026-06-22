Москва22 июн Вести.Ежедневное употребление одного и того же завтрака может привести к дефициту полезных веществ в организме. Об этом NEWS.ru рассказала врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам специалиста, утренний рацион должен быть разнообразным и включать сезонные продукты. Она отметила, что многие люди годами придерживаются одного варианта завтрака, однако такой подход не позволяет получать весь спектр необходимых питательных веществ.

Многие люди годами едят абсолютно один и тот же завтрак изо дня в день. Я против такого. Я считаю, что надо иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты сказала Чернышова

Она рекомендовала дополнять привычные блюда свежими сезонными ягодами и другими продуктами, если для этого нет медицинских противопоказаний. Также специалист посоветовала отдавать предпочтение свежеприготовленной пище вместо полуфабрикатов.

Чернышова подчеркнула, что завтрак обеспечивает организм не только энергией, но и важными строительными элементами для клеток. Речь идет о белках, витаминах, минералах и микроэлементах, включая железо, цинк и магний.

По словам нутрициолога, разные продукты содержат различные наборы полезных веществ. Поэтому чередование каш, яиц, творога и других продуктов помогает сделать рацион более сбалансированным и снизить риск нехватки необходимых организму элементов.

Ранее голосование на сайте KP.RU показало, что около 16% опрошенных россиян никогда не завтракают утром, так как не могут заставить себя поесть перед выходом из дома. При этом 65% респондентов поделились, что никогда не пропускают завтрак, а 18% отметили, что предпочитают утренний прием пищи только в том случае, если имеют в запасе лишнее время и чувствуют аппетит.