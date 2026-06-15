Врач Кондрахин рассказал, сколько нужно ходить в день Врач Кондрахин прокомментировал миф о 10 тысячах шагов

Москва15 июн Вести.Ходить по 10 тысяч шагов в день не обязательно, считает врач общей практики Андрей Кондрахин. По его мнению, универсального стандарта, который подходит для всех людей, не существует.

В интервью изданию "Абзац" Кондрахин пояснил, что анаэробную нагрузку надо правильно распределять, чтобы она давала оздоровительный эффект. А попытка ежедневно ходить по 10 тысяч шагов вообще может навредить, особенно людям с лишним весом или заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Самой правильной считается нагрузка в 40 минут интенсивного шага каждый день. Скорость при этом должна быть примерно на уровне бега, будто кто-то за тобой гонится. Этот метод, в отличие от идеи о 10 тысячах шагов, показал свою эффективность, потому что позволяет снизить гиподинамию пояснил Кондрахин

Ране журнал The Lancet опубликовал исследование, согласно которому достаточно проходить 7 тысяч шагов ежедневно, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 47%. Дальнейшее увеличение количества шагов не даст заметного роста оздоровительного эффекта.

Что касается 10 тысяч шагов, то этот миф появился, вероятно, перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Тогда компания Yamasa выпустила шагомер как раз на 10 тысяч шагов.