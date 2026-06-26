Москва26 июн Вести.Систолическое давление здорового человека не должно превышать 140, а диастолическое – 80. Об этом сообщил главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что артериальное давление может меняться в течение нескольких минут. Спровоцировать скачки может что угодно: волнение, радость, резкий подъем или ускорение шага. При этом у здорового человека давление должно быстро приходить в норму, то есть возвращаться в 120 на 80 миллиметров ртутного столба вне зависимости от возраста.

Нормальным можно считать и такое давления, как 110 на 70, 110 на 60. В целом систолическое – верхнее – давление не должно превышать 140, а диастолическое, нижнее, должно быть не более 80 пояснил он

Бокерия подчеркнул, что артериальное давление и пульс являются жизненно-важными показателями, за которыми следует наблюдать.

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