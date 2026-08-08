© Спорт улучшит работу мозга, даже если уделять ему мизерное количество времени., Globallookpress

Роспотребнадзор: 30 минут спорта в день помогут снизить риск инфаркта В Роспотребнадзоре рассказали, как значительно снизить риск инфаркта

Москва8 авг Вести.Полчаса спорта в день помогут снизить риск инфаркта. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что регулярная физическая активность не только укрепляет здоровье, но и снижает риск развития различных заболеваний, включая гипертонию и ожирение.

Даже 30 минут физической активности в день могут значительно снизить риск инфаркта, нормализовать вес и уровень холестерина в крови говорится в сообщении

Кроме того, ежедневная физическая активность улучшают координацию, нормализуют сон и положительно влияют на психоэмоциональное состояние, уточнили в ведомстве. Для этого не обязательно идти в спортзал. Достаточно пройтись пешком, подняться по лестнице или потанцевать под любимую музыку.