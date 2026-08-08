Москва8 авгВести.Полчаса спорта в день помогут снизить риск инфаркта. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что регулярная физическая активность не только укрепляет здоровье, но и снижает риск развития различных заболеваний, включая гипертонию и ожирение.
Даже 30 минут физической активности в день могут значительно снизить риск инфаркта, нормализовать вес и уровень холестерина в кровиговорится в сообщении
Кроме того, ежедневная физическая активность улучшают координацию, нормализуют сон и положительно влияют на психоэмоциональное состояние, уточнили в ведомстве. Для этого не обязательно идти в спортзал. Достаточно пройтись пешком, подняться по лестнице или потанцевать под любимую музыку.