Мурашко: обследование для оценки риска инфаркта и инсульта стало доступно по ОМС

Мурашко сообщил о новом обследовании, которое снизит риск инсульта и инфаркта Мурашко: обследование для оценки риска инфаркта и инсульта стало доступно по ОМС

Москва29 июл Вести.Обследование на определение уровня липопротеида (а), позволяющее выявить наследственную предрасположенность к ранним сердечно-сосудистым заболеваниям, стало доступно россиянам по полису ОМС. Об этом KP.RU сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, с 2026 года исследование липопротеида (а) включено в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Это маркер наследственной формы дислипидемии – нарушения обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов сказал Мурашко

Раннее выявление такой патологии позволяет своевременно начать лечение. По словам министра, если начать терапию с 18 лет или раньше, риск развития инфаркта или инсульта в более взрослом возрасте можно значительно снизить.