Москва20 июн Вести.Каждый россиянин может бесплатно сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, благодаря этому обследованию возможно выявить предрасположенность пациента к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта