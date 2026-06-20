Москва20 июнВести.Каждый россиянин может бесплатно сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, благодаря этому обследованию возможно выявить предрасположенность пациента к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсультасказал Мурашко журналистам
В канун Дня медицинского работника он посетил с рабочим визитом Вологодскую область. Там министр вместе с губернатором региона Георгием Филимоновым открыли новую Череповецкую городскую поликлинику №7 имени П.Я. Дмитриева.
Ранее Мурашко заявил, что ежегодно к психологам обращаются 3,5 миллиона россиян.