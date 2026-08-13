Москва13 авгВести.Показатель младенческой смертности в РФ в данный момент составляет 3,5 промилле, что является самым низким значением в истории страны. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Во время рабочей поездки в Екатеринбург он пообщался с журналистами в рамках обследования нового модульного приемного отделения Городской клинической больницы №40.
Показатель младенческой смертности сегодня один из самых низких в стране – 3,5 промилле, и этот показатель сегодня вообще в стране самый низкий за всю историюсказал Мурашко журналистам
Смертность измеряется в промилле, то есть в количестве погибших на одну тысячу населения.
Ранее сообщалось, что Минздрав намерен расширить программу неонатального скрининга. В нее будет добавлено еще пять заболеваний, тестирование на наличие которых будет проводиться среди новорожденных.